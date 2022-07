Rosja zadecydowała. Niebawem zwinie się z ISS

Zapowiadali to już od jakiegoś czasu, lecz teraz mamy oficjalne potwierdzenie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie będzie już kosmonautów po 2024 roku.

Rosyjska inwazja na Ukrainę i sankcje nałożone przez państwa zachodnie i USA na Rosję sprawiły, że relacje z Władimirem Putinem są bardzo napięte. Państwa te zakończyły współpracę na wielu płaszczyznach. Niestety, dotyczy to również dotychczas owocnej współpracy w zakresie astronomii i astronautyki. Dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że już po 2024 roku Rosjanie nie będą wysyłać załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Rosjanie opuszczą ISS. Może to nastąpić już w 2024 roku

Doniesienia te potwierdza rosyjska agencja TASS. Już wcześniej wspominał o tym Dimitrij Rogozin, który do niedawna pełnił funkcję prezesa Roskosmosu. Jego działania i wypowiedzi jedynie dodatkowo pogarszały i tak nienajlepszą sytuację między krajami. Jego następca, Yuri Borisov potwierdził, że Rosja wypełni wszystkie zobowiązania wobec innych państw, lecz będzie to koniec ich międzynarodowej współpracy z NASA i ESA. Oznacza to, że już po 2024 roku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zabraknie kosmonautów.

NASA i Astronauci na ISS są na razie zdezorientowani, gdyż nie zostali jeszcze o tym fakcie poinformowani bezpośrednio przez partnera. Co więcej, zasady odstąpienia od projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są dość restrykcyjne i oprócz szeregu wymagań, wniosek trzeba złożyć minimum rok przed planowanym odstąpieniem.

Nie do końca jasne jest też, jakie Roskosmos ma plany na przyszłość. Raczej nie porzucą planów eksploracji kosmosu i eksperymentów. Wystrzelenie własnej stacji kosmicznej jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem i zajęłoby im co najmniej kilka lat zanim obiekt stałby się w pełni funkcjonalny. Inną możliwością jest współpraca z Chinami, które właśnie finalizują projekt własnej stacji kosmicznej.

Źródło zdjęć: Shutterstock wł.

Źródło tekstu: TASS