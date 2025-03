Przez Trumpa NASA rezygnuje z pierwszej kobiety na Księżycu?

Misja Artemis III miała być dla ludzkości wielkim wydarzeniem. Nie tylko człowiek miał postawić ponownie swoja nogę na Srebrnym Globie, ale też po raz pierwszy w historii miała to zrobić kobieta oraz osoba o innym niż biały kolorze skóry . I choć wobec samej kwestii lądowania w ramach Artemis III na Księżycu pojawiały się w ostatnich miesiącach pewne wątpliwości, tak wobec tej drugiej deklaracji NASA wykonała właśnie mały krok wstecz dla agencji i wielki cios dla obu tych grup . Wszystko to przez wprowadzone przez dyrektywę prezydenta Donalda Trumpa.

Obiecanki-cacanki

Obietnica złożona kobietom i osobom kolorowym była jednym z ważniejszych punktów programu Artemis. Jak podaje The Guardian, została ona jednak właśnie wykreślona w odpowiedzi na dyrektywy Donalda Trumpa mające na celu wyeliminowanie praktyk różnorodności, równości i integracji (DEI) w agencjach federalnych . Deklaracji tej nie znajdziemy już na stronie lądownika Artemis.

Trump wycofuje się z własnych decyzji

Ironią tej sytuacji ma być fakt, że utworzenie programu Artemis w jego obecnej formie oraz decyzja o wspomnianej wyżej deklaracji zostały podjęte w marcu 2019 roku, gdy prezydentem USA był jeszcze nie kto inny, a właśnie Donald Trump. Co prawda program ten działał już wcześniej, ale to właśnie obecna głowa Stanów Zjednoczonych zdecydowała się wtedy na przeformatowanie go w nowy sposób.