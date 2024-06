Polak doceniony przez NASA. Zrobił to już drugi raz

Polski astrofotograf, Marcin Rosadziński, zdobył uznanie NASA, i to już drugi raz! Słynna agencja kosmiczna opublikowała jego zdjęcie jako "Astronomy Picture of the Day" (APOD). Opublikowanie zdjęcia przez ten serwis uchodzi za prestiżowe wyróżnienie.

29 maja NASA zaprezentowała tym razem zdjęcie Rosadzińskiego przedstawiające Drogę Mleczną nad schodami. Fani Portugali mogą nawet dość sprawnie rozpoznać to miejsce. Poprzednio, zdjęcie Drogi Mlecznej nad Obserwatorium Roque de los Muchachos wykonane przez Polaka, zostało wyróżnione 18 lipca 2023 roku. Najnowsze zdjęcie powstało natomiast 15 kwietnia 2024 roku na portugalskiej wyspie Madera. Rosadziński wybrał punkt widokowy Pedra Rija na trudnym szlaku górskim.

Przepis na sukces

Okazuje się, że zrobienie takiego zdjęcia to nie błahostka. Przygotowania do wykonania obejmowały dokładne planowanie i dwie noce spędzone na miejscu. Zdjęcie jest panoramą złożoną z 14 paneli – 7 paneli nieba i 7 paneli pierwszego planu. W przypadku nieba mowa o parametrach 2x25 sekund i natomiast ziemski krajobraz składa się z pojedynczych klatek naświetlanych po 3 minuty przy czułości ISO 1600. Użyty sprzęt fotograficzny to Canon 6D (zmodyfikowany dla celów astrofotografii) z obiektywem Samyang 24 mm 1.4 (f/2.8).

Rosadziński przekonuje, że do rozpoczęcia przygody z astrofotografią nie jest potrzebny drogi sprzęt – wystarczy lustrzanka cyfrowa i jasny obiektyw szerokokątny. Astrofotografia jest jego pasją od trzech lat. Mieszka w Modlniczce pod Krakowem.

