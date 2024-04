NASA wyśle zdalnie sterowane auta na Księżyc. Są pierwsze projekty

Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła właśnie, że wybrała trzech chętnych do wstępnego opracowania projektów pojazdów księżycowych. Jeden z warunków? Zdalne sterowanie.

Księżycowe pojazdy, w przeciwieństwie do astronautów nie będą miały wolnego. Gdy ludzie wrócą na Ziemię ich kosmiczne taksówki mają dalej jeździć po Srebrnym Globie jako roboty eksploracyjne, podobnie jak łaziki na Marsie. Zdolność do samodzielnej jazdy pozwoliłaby również pojazdowi spotkać się z następną misją astronautów w innym miejscu.

Trzech chętnych, zwycięży najlepszy

Trzy wybrane firmy to Intuitive Machines z Houston, Lunar Outpost z Golden w Kolorado oraz Venturi Astrolab z Hawthorne w Kalifornii. Ale tylko jedna z tych trzech firm zbuduje pojazd dla NASA i wyśle go na Księżyc.

NASA poprosiła już o propozycje tego, co nazwała księżycowym pojazdem terenowym (L.T.V.), który mógłby poruszać się z prędkością do 9,3 mil na godzinę, przejechać kilkanaście mil na jednym ładowaniu i pozwolić astronautom na jazdę przez osiem godzin. Efekty można było oglądać na prezentacji w Internecie.

Agencja będzie współpracować z trzema firmami przez rok, aby dalej rozwijać ich projekty. Następnie NASA wybierze jeden z nich do fazy demonstracyjnej.

Auto na Księżycu? Nie tak prędko

L.T.V. nie będzie niestety gotowy na czas dla astronautów Artemis III, pierwszego lądowania w programie NASA powrotu na Księżyc, które obecnie planowane jest na 2026 r. Zawita tam dopiero przed misją Artemis V, czyli trzecim lądowaniem astronautów, które spodziewane jest w 2030 r.

Kontrakt na L.T.V. będzie wart do 4,6 miliarda dolarów w ciągu najbliższych 15 lat - pięć lat rozwoju, a następnie dekadę operacji na Księżycu, z czego większość tej kwoty trafi do zwycięzcy tego konkursu.

