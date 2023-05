Nowy król księżyców. Ma ich aż 145

Naukowcy ukoronowali właśnie Saturna jako nowego króla księżyców. Wcześniej tytuł ten należał do Jowisza.

Dotychczas uważano, że Saturn ma 83 księżyce. Naukowcy odkryli jednak właśnie 62 nowe satelity krążące wokół gazowego olbrzyma.

Niektóre z nich są co prawda bardzo skromne, cechując się średnicą rzędu 2,5 km, ale planeta i tak bije spektakularny rekord. Teraz wiemy, że łącznie ma aż 145 księżyców.

Nowe księżyce zostały odkryte przez naukowców pod kierownictwem Edwarda Ashtona z Instytutu Astronomii i Astrofizyki Academia Sinica. Zespół wykorzystał serię obrazów, ukazujących ruch obiektów z taką samą prędkością, z jaką księżyce poruszają się po niebie.

Księżyce, które są zbyt małe, aby można je było zobaczyć na pojedynczych zdjęciach, mogą ujawnić swoją obecność właśnie na zdjęciu powstałym poprzez nałożenie.

Długoletnia obserwacja obiektów

Astronomowie wykorzystali tę metodę wcześniej do poszukiwania księżyców wokół Neptuna i Urana, ale po raz pierwszy użyto jej do analizy Saturna. Dane wykorzystane przez zespół zostały zebrane zostały w latach 2019-2021 z Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego Teleskopu (CFHT) zlokalizowanego na Hawajach.

Niektóre księżyce zostały zauważone w 2019 roku, potwierdzenie wymagało jednak śledzenia ich przez kolejne lata. Dopiero dłuższa analiza pozwoliła upewnić się, że każdy z nich rzeczywiście krąży wokół Saturna. Ostatecznie, po 24 miesiącach obserwacji, zespół uznał 63 obiekty. Jeden z nich został przedstawiony już w 2021 roku, a pozostałe 62 księżyce stopniowo akceptowano w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Satelity to nieregularne księżyce

Nowo odkryte satelity Saturna są klasyfikowane jako nieregularne księżyce. Termin ten odnosi się do obiektów, które prawdopodobnie wpadły w zasięg grawitacyjny planety, przez co krążą wokół niej po odległych, spłaszczonych lub silnie nachylonych względem równika planety orbitach.

Często zdarza się, że ich ścieżki prowadzą w odwrotną stronę do kierunku obrotu planety, co nazywane jest poruszaniem się po orbitach wstecznych. Nieregularne księżyce dodatkowo często dzielą się na grupy w zależności od nachylenia ich orbit. W systemie Saturna wyodrębniono trzy grupy —inuicką, galijską oraz nordycką.

Dotychczas za planetę z największą liczbą uważano Jowisza. W lutym 2023 roku znaleziono bowiem 12 nowych satelitów tej planety, co zwiększyło ich ogólną liczbę do 92. Saturn zgodnie ze wskazaniami naukowców, po odkryciach, ma aż 121 znanych nieregularnych księżyców oraz 24 regularnych, co czyni go planetą, która ma najwięcej krążących wokół niej obiektów.

