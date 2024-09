Niezwykłe zdjęcie kosmosu. NASA pokazała ciekawe połączenie

Mały Obłok Magellana to miejsce, które może nas wiele nauczyć na temat formowania się gwiazd i procesu ewolucji galaktyk. W przyszłości Droga Mlecza połączy się z tym obiektem, ale zanim to się stanie naukowcy mogą obserwować wiele ciekawych procesów utrwalonych na urzekających zdjęciach. NASA właśnie pochwaliła się jednym z nich.

Nieopodal naszej galaktyki, około 210 000 lat świetlnych od Ziemi znajduje się galaktyka karłowata, która została nazwana Małym Obłokiem Magellana (SMC). Tuż obok znajduje się też Wielki Obłok Magellana, który jest największą galaktyką satelitarną dla Drogi Mlecznej. Jednak to właśnie SMC tym razem przykuło uwagę obserwatorów korzystających z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Skorzystali oni z niezwykłego połączenia.

2 w 1

Na ostatniej fotografii utrwalono spektakularną gromadę gwiazd znaną jako NGC 346, która znajduje się w pobliżu centrum najjaśniejszego regionu gwiazdotwórczego w Obłoku, czyli mgławicy N66. Obraz ten otrzymano dzięki odpowiedniej rozdzielczości oraz wyjątkowej zdolności do bardzo czułej obserwacji ultrafioletu. W połączeniu z dwoma różnymi urządzeniami. dziesiątkami młodych, gorących gwiazd oraz otaczającym je pyłem i gazem przekłada się to na jedną z najbardziej dynamicznych i szczegółowych gromad gwiazdotwórczych jakie do tej pory zaobserwowano.

Sama fotografia pełni oczywiście nie tylko funkcję wizualnej ciekawostki, ale też przede wszystkim zrozumienie procesu formowania gwiazd oraz kształtowania tego miejsca jako ośrodka międzygwiazdowego. Zdaniem badaczy te same mechanizmy miały istnieć we wczesnym Wszechświecie, stąd ich badanie jest tak ważne – tłumaczy sciencealert.com.

Źródło zdjęć: NASA, ESA, and C. Murray (Space Telescope Science Institute); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Źródło tekstu: sciencealert.com