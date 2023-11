Gogle VR polecą w kosmos. Start już wkrótce

Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeszcze w tym tygodniu będą mogli skorzystać z zestawu VR HTC Vive Focus 3. Jest to część prostego eksperymentu.

Nie od dziś wiadomo, że długie przebywanie w zbyt małej przestrzeni może doprowadzić do gorszego samopoczucia. Dotyczy to również astronautów przebywających, często w niemal klaustrofobicznych pomieszczeniach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trenują oni codziennie swoje ciało, więc dlaczego mieliby nie zadbać również o zdrowie psychiczne? Już wkrótce będą mogli w tym celu skorzystać z zestawu VR.

HTC Vive Focus 3 trafi na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Już w najbliższy czwartek na pokładzie kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną może trafić zestaw do obsługi wirtualnej rzeczywistości. Chodzi tu konkretnie o model HTC Vive Focus 3. W zamyśle zadba on o zdrowie psychiczne astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy nieraz spędzają na pokładzie bardzo długi czas, co może wzmagać poczucie izolacji, stresu i ograniczenia.

Jako pierwszy z zestawu HTC Vive Focus 3 skorzysta Andreas Mogensen, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, wysłany na półroczną misję. Ma on już doświadczenie z wirtualną rzeczywistością, przed przylotem na Międzynarodową Stację Kosmiczną wykonywał spacery kosmiczne w VR.

Astronauci są zasadniczo wyizolowani podczas swoich misji przez miesiące, a nawet lata i zamykają się w małych przestrzeniach, z ograniczonym kontaktem z przyjaciółmi i rodziną

- wyjaśnił Lundahl Thomsen z Nord-Space Aps

Warto zaznaczyć, że HTC Vive Focus 3 nie jest pierwszym zestawem, który kiedykolwiek trafił na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Już wcześniej astronauci mogli korzystać na przykład z gogli HoloLens, wyprodukowanych przez Microsoft. Co ciekawe, zestaw Focus 3 wysłany na ISS został zaopatrzony w tryb symulacyjny specjalnie stworzony do pracy w warunkach mikrograwitacji.

