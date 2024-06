NASA oddycha z ulgą. Voyager 1 wrócił do siebie i leci dalej

Naukowcy w NASA odetchnęli z ulgą. Sonda Voyager 1 znów przesyła informacje z dalekiego kosmosu.

Sonda Voyager 1 to już weteran badań kosmicznych. Sprzęt ruszył w podróż w 1977 roku. Misja Voyager niezmiennie jest najdalszą podróżą obiektu wykonanego przez człowieka i najdłuższą misją kosmiczną NASA.

Voyager 1 znów w akcji

W listopadzie 2023 zaliczył pierwszą awarię. Sonda przestała przesyłać do NASA informacje zebrane przez liczne instrumenty naukowe. Częściowo udało się rozwiązać problem w kwietniu 2024, ale sonda bełkotała bez ładu i składu. Naukowcy wydali polecenie, by urządzenie nadawało dane diagnostyczne. W maju 2024 sonda została ponownie przełączona w tryb nadawania danych naukowych z instrumentów badawczych. Dwa z czterech wróciły do pracy.

Po kolejnym miesiącu prac NASA powiadomiła, że już wszystkie cztery działają poprawnie, a do agencji spływają użyteczne informacje o polach magnetycznych, falach plazmy i cząsteczkach przemierzających kosmos. Wygląda na to, że naukowcom kolejny raz udało się przedłużyć czas trwania niesamowitej misji.

Sonda wymaga jeszcze trochę pracy, by usunąć skutki awarii. Potrzebna jest między innymi synchronizacja oprogramowania mierzącego czas, działającego na trzech komputerach urządzenia. To niezbędne, by działające na sondzie programy wykonywały polecenia w odpowiednim momencie. Trzeba też sprawdzić system zapisu danych o falach plazmy. Te informacje są wysyłane na Ziemię tylko dwa razy w roku. Reszta danych transmitowana jest natychmiast po zarejestrowaniu i nie jest archiwizowana na sondzie.

Voyager 1 i Voyager 2 to jedyny zestaw narzędzi do badania przestrzeni międzygwiezdnej, jakim obecnie dysponujemy. Jak dotąd tylko one zostały skutecznie wysłane poza heliosferę – ogromny bąbel pól magnetycznych i strumieni plazmy, otaczający Układ Słoneczny. Voyager 1 znajduje się obecnie ponad 24 miliardy kilometrów od Ziemi, Voyager 2 zaś przemierzył już 20 miliardów kilometrów. Sondy przeleciały obok Jowisza i Saturna, Voyager 2 „odwiedził’ również Urana i Neptuna.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA