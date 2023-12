Zapomniany eksperyment NASA. Teraz poznaliśmy jego finał

Podczas jednego z eksperymentów, astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zgubili obiekty testowe. Znalazły się dopiero po roku i zapewniły kilka ciekawych wniosków.

Kluczowym aspektem przyszłych misji kosmicznych jest zapewnienie astronautom stałych źródeł żywności, wody i tlenu. NASA już od dłuższego czasu prowadzi eksperymenty z pielęgnacją roślin w kosmosie. Podczas jednego z nich kilka obiektów testowych zaginęło i znaleziono je dopiero po roku.

Odnaleziono zaginione pomidory z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W 2022 roku Frank Rubio podczas swojej rekordowej, trwającej 371 dni misji w kosmosie, odpowiedzialny był za ważny eksperyment. Astronauta przeprowadził testy systemów XROOTS, które mają umożliwić sadzenie roślin w warunkach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

XROOTS korzysta z rozwiązań hydro i aeroponicznych. System umożliwia roślinie rozwój bez gleby, co może okazać się kluczowe dla przyszłych misji kosmicznych, szczególnie w przypadku tworzenia specjalnych habitatów na Księżycu lub Marsie. W tym konkretnym przypadku Frank Rubio wykorzystał systemy XROOTS to "zasadzenia" pomidorów.

Eksperyment zakończył się sukcesem, jednak w tuż przed finiszem doszło do dość kuriozalnej sytuacji. Rubio zauważył, że jeden z pomidorów odczepił się od rośliny, włożył go do woreczka i odłożył. Jednak później nie mógł go znaleźć, a "współlokatorzy" Międzynarodowej Stacji Kosmicznej żartobliwie oskarżyli go o zjedzenie owocu. Mężczyzna spędził wiele godzin na szukaniu zguby, lecz bez powodzenia.

Zaginione pomidory zostały odnalezione niemal rok później przez jedną z kolejnych ekspedycji. Były one całkowicie odwodnione i nieco zgniecione. Nie było jednak na nich żadnych śladów drobnoustrojów ani grzybów.

