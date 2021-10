Tak brzmi Mars. Posłuchaj złowieszczych brzmień Czerwonej Planety

NASA opublikowała wideo, na którym możemy posłuchać dźwięków Marsa. Czerwona Planeta brzmi zaskakująca i złowieszczo jednocześnie.

Na oficjalnym kanale NASA pojawiło się ciekawe wideo, na którym Nina Lanza z Los Alamos National Laboratory oraz Justin Maki z Jet Propulsion Laboratory omawiają dźwięki, które zarejestrował na Marsie Łazik Perseverance. Udało się to za sprawą dwóch mikrofonów, które nie są żadną wyspecjalizowaną konstrukcją. Oba można normalnie kupić w sklepie. Jeden zamontowany jest przy kamerze i obraca się razem z nią, a drugi na boku obudowy łazika.

Dźwięki są bardzo ważne dla zrozumienia Marsa

Mikrofony służą nie tylko do rejestrowania samego dźwięku Czerwonej Planety, ale także nasłuchiwania samego Perseverance'a. W ten sposób naukowcy mogą sprawdzać, jak pracują niektóre elementy łazika, np. laser skanujący otoczenie czy też metalowe koła, co przekłada się na lepsze zrozumienie ogólnej kondycji pojazdu.

To tak, jakbyś naprawdę tam stał. Dźwięki marsjańskie mają mocne, basowe wibracje, więc po założeniu słuchawek naprawdę można to poczuć. Myślę, że mikrofony będą ważnym atutem dla przyszłej nauki o Marsie i Układzie Słonecznym.

- powiedział Baptiste Chide z L'Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie we Francji.

Naukowców zaskoczyło między innymi to, jak daleko niesie się dźwięk na Marsie. Wcześniej byli oni przekonani, że dystans nie jest aż tak odległy, ale zarejestrowanie dźwięków Ingenuity, czyli małego śmigłowca, który znajduje się na wyposażeniu łazika, dowiodło czegoś innego. To pokazuje, jak same dźwięki mogą być ważne dla zrozumienia warunków panujących na Czerwonej Planecie.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: TweakTown, NASA