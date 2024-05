Pokazali niesamowity film. Sam tego nigdy nie zobaczysz

NASA pokazała niesamowite wideo, na którym możemy zobaczyć coś, czego nigdy nie będziemy w stanie, a na pewno nie chcielibyśmy zaobserwować na własne oczy.

Czarne dziury to jedne z najbardziej fascynujących obiektów we wszechświecie. Naukowcy wciąż nie wiedzą, co się dokładnie w nich dzieje, bo im bliżej nich się znajdujemy, tym coraz mniej obowiązują reguły fizyczne. Pomimo tego NASA pokusiła się o stworzenie symulacji tego, jak wygląda wnętrze czarnej dziury.

Niesamowite wideo NASA

Na filmie możemy zobaczyć, co w teorii zarejestrowałaby kamera, która znalazłaby się w horyzoncie zdarzeń czarnej dziury. W teorii, bo sami do końca nie wiemy, co by się wydarzyło. Jak już wspominałem, czarne dziury wciąż są dla naukowców wielką zagadką. Wiemy o nich coraz więcej, ale wciąż mamy dużo więcej pytań niż odpowiedzi.

Symulacja została stworzona przez superkomputer Discover, który znajduje się w Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda. Maszyna potrzebowała na to 5 dni, ale wykorzystywała zaledwie 0,3 proc. swojej mocy. Dla kontrastu przeciętny laptop potrzebowałby ponad 10 lat na stworzenie tej samej symulacji, co tylko pokazuje, jak potężnymi urządzeniami dysponują dzisiaj naukowcy.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA