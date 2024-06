NASA przyznaje się do porażki. Nie będzie w stanie uratować ludzkości

NASA musiała przyznać się do porażki. Ćwiczenia wykazały, że nie będzie dla nas ratunku w przypadku asteroidy zmierzającej ku Ziemi.

W kwietniu tego roku NASA przeprowadziła ćwiczenia z udziałem wielu amerykańskich agencji rządowych. Zakładały one hipotetyczny scenariusz, w tym istnieje 72-procentowe prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 14 lat w stronę Ziemi będzie pędzić asteroida, która w momencie uderzenia w planetę wywoła ogromne szkody dla ludzkości. Wyniki okazały się zatrważające.

Nie ma ratunku dla ludzkości?

Ćwiczenia wykazały, że gdyby taki scenariusz był prawdziwy, to szansa uratowania ludzkości jest niewielka. Problemów jest tutaj kilka. Pierwszym jest sama możliwość wystartowania misji kosmicznej, która miałaby w jakiś sposób wysadzić lub zmienić tory lotu asteroidy. Jednak większym problemem jest sam łańcuch decyzyjny, który praktycznie nie istnieje.

Proces podejmowania decyzji dotyczących misji kosmicznych w scenariuszu zagrożenia asteroidami pozostaje niejasny. Proces ten nie został odpowiednio zdefiniowany ani w USA, ani na arenie międzynarodowej.

- czytamy w raporcie NASA.

Musicie wiedzieć, że przy ONZ istnieje coś takiego, jak SMPAG, czyli Grupa Planowania i Doradztwa Misji Kosmicznych. Rzecz w tym, że jej rola okazała się dla uczestników eksperymentu niejasna. Dlatego NASA już teraz zaleca, aby społeczność międzynarodowa wypracowała konkretny plan działania na wypadek konieczności przeprowadzenia obrony planetarnej. Nie obejdzie się też bez ćwiczeń w celu przygotowania całego procesu.

Utrzymanie misji kosmicznej, gotowości na wypadek katastrof i wysiłków komunikacyjnych w ciągu 14 lat byłoby wyzwaniem ze względu na cykle budżetowe, zmiany w przywództwie politycznym, personelu i ciągle zmieniające się wydarzenia na świecie.

- twierdzi NASA.

Na szczęście na razie jest to tylko hipotetyczny scenariusz, który może nigdy się nie zrealizować. Nie zmienia to faktu, że jeśli już teraz w stronę Ziemi zmierza jakaś asteroida, o której jeszcze nie wiemy, to mamy przekichane.

