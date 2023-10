Sensacja na Marsie. Wszystko nagrała kamera

Łazik Perseverance uchwycił na zdjęciu nietypowe zjawisko, które zostało określone mianem "pyłowego diabła".

Łazik Perseverance przez cały czas trwania swojej misji na Marsie wykonał mnóstwo niezwykle interesujących zdjęć. Na najnowszym możemy zobaczyć pyłowego diabła, czyli sporych rozmiarów tornado.

Tornado na Marsie

Zdjęcie zostało wykonane przez Perseverance dokładnie 30 września. Widzimy na nim tornado, które — według szacunków naukowców z NASA — znajduje się w odległości około 4 km od łazika.

To nietypowe zjawisko atmosferyczne miało około 60 metrów szerokości i poruszało się z prędkości 19 km/h. Chociaż nie widzimy jego szczytu, to na podstawie rzucanego cienia ustalono jego wysokość na mniej więcej 2 km.

Nie widzimy wierzchołka pyłowego diabła, ale rzucany przez niego cień dobrze wskazuje jego wysokość. Większość takich zjawisk to kolumny pionowe. Gdyby ten pyłowy diabeł był właśnie taki, to jego cień wskazywałby, że ma około 2 km wysokości.

- powiedział Mark Lemmon, naukowiec z Instytutu Nauk Kosmicznych w Boulder.

Zdjęcie zostało wykonane na zachodnim krańcu Krateru Jezero na Marsie, który ma średnicę 45 km. To właśnie jego powierzchnię bada Łazik Perseverance, który na powierzchni Czerwonej Planety wylądował w lutym 2021 roku. Wybrano to miejsce, ponieważ miliony lat temu w kraterze prawdopodobnie znajdowało się ogromne jezioro z deltą rzeki. Dlatego to dobre miejsce do szukania śladów życia na Marsie.

