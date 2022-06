Mars zagrożeniem dla ludzkości. Naukowcy ostrzegają

Niektórzy naukowcy są wyraźnie zaniepokojeni beztroską, jaką wykazuje się NASA w kontekście Marsa – pisze czasopismo Scientific American.

Eksploracja Marsa nabiera tempa. Po tym, jak NASA z powodzeniem dostarczyła na powierzchnię Czerwonej Planty zaawansowane łaziki Curiosity i Perseverance, narodził się pomysł organizacji misji w obie strony. Konkretniej dostarczenia na Ziemię marsjańskiego materiału skalnego i innych, możliwych do zdobycia próbek.

Prace trwają, bo niedawno agencja podpisała kontrakt z Lockheed Martin, na mocy którego spółka ma stworzyć rakietę niezbędną do wykonania trasy Mars-Ziemia. Co prawda pierwotnie zwrot próbek datowano na 2031 roku, by szybko przesunąć ten termin o dalsze dwa lata, ale założenia pozostają niezmienne. Tymczasem niektórzy przedstawiciele świata nauki biją na alarm i nie chodzi tu o krytykę założeń technicznych.

Mars może być niebezpieczny

Grupa naukowców na łamach czasopisma Scientific American przestrzegła NASA przed nadmierną beztroską w importowaniu marsjańskich próbek. Jak stwierdzono, w chwili obecnej nie da się w żaden sposób wykluczyć, że zgromadzony materiał będzie wolny od patogenów, czyli czynników chorobotwórczych, i to takich nieznanych naszej medycynie.

W domyśle miałoby to grozić epidemią nowej, kosmicznej choroby, o nieznanych konsekwencjach dla ziemskich organizmów żywych. Przy czym jest to wyłącznie teoria, jednak niemożliwa do obalenia bez podjęcia ryzyka, które to zdaniem sceptyków jest niewspółmierne do potencjalnych korzyści.

Rzecz jasna na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Astrobiolog Steve Banner skontrował, że Mars przez miliardy lat uderzany był przez rozmaite asteroidy i inne ciała kosmiczne, w związku z czym substancje znajdujące się na nim porozrzucane są po całej przestrzeni. Jeśli byłby szkodliwe, na Ziemi w ogóle nie pojawiłoby się życie, skwitował.

Ponad 3,5 miliarda lat przed pojawieniem się życia na Ziemi, biliony innych skał odbyły podobne podróże. Jeśli mikrobiota marsjańska istnieje i może uszkodzić biosferę Ziemi, to już się stało, a kilka dodatkowych kilogramów z NASA niczego nie zmieni

– Steve Banner, astrobiolog.

Przedstawił również wyliczenia, wedle których na Ziemię każdego roku spada około 500 kg marsjańskiej materii. Bez negatywnego skutku. Ponoć niewielki kamień z Marsa trzyma nawet na swoim biurku jako trofeum. Ponownie – bez negatywnego skutku. Choć nie udaje się dowiedzieć nam, o jakim dokładnie kamieniu mowa ani jakie substancje ów obiekt zawiera.

