W kosmos na biopaliwach: pierwsza komercyjna rakieta przeszła testy

Czy można ekologicznie latać w kosmos? Być może. Startup kosmiczny bluShift Aerospace z Maine pomyślnie przeprowadził testy pierwszej rakiety, której silnik spala biopaliwo.

Ta rakieta to Stardust 1.0. Jej silnik MARVEL (Modular Adaptable Rocket Engine for Vehicle Launch) zasilany jest stałym i ciekłym paliwem, będącym efektem przetworzenia biomasy. Stardust 1.0 ma już za sobą kilka podejść do testu, ale pierwszy raz udało się rozwiązać wszystkie problemy i jednocześnie dopisała pogoda, choć było bardzo zimno. Niewielka rakieta nie wyleciała jeszcze na wysokość 1,5 km (dokładnie na 1219 m), ale wystartowała perfekcyjnie i na spadochronach wróciła dokładnie tam, gdzie spodziewała się obsługa. Oto plan krótkiej misji Stardust 1.0:

Celem działań bluShift jest obniżenie kosztów i redukcja całego zamieszania, jakie towarzyszy wynoszeniu ładunku na orbitę i lotów suborbitalnych. Stardust 1.0 to maleństwo startujące z platformy, którą może pociągnąć pierwszy z brzegu pickup. Rakieta ma 6 metrów długości i może przenosić 8 kg ładunku.

Zobacz: Udało się! Virgin Orbit wyniósł satelity na orbitę z samolotu

Zobacz: SpaceX Dragon przywiezie superszybkie światłowody z kosmosu

To idealna rakieta do transportu nanosatelitów – urządzeń ważących od 1 do 10 kg. CEO bluShift Sascha Deri mówi, że firma będzie „Uberem do kosmosu”. Usługi bluShift Aerospace będą bardziej przystępne i znacznie bardziej elastyczne dla klienta, niż zabranie się jako dodatkowy ładunek w kapsule SpaceX czy Rocket Lab. BluShift zapewni bardziej precyzyjną kontrolę nad orbitą, a przy tym będzie też przystępny cenowo… relatywnie oczywiście.

W planach bluShift są jest konstrukcja większych rakiet. Stardust 2.0 (może być ukończona jeszcze w 2020 roku) i Starless Rogue będą przeznaczone do lotów suborbitalnych i zapewnią do 6 minut w stanie bliskim nieważkości. Cena za lot wyniesie do 300 tysięcy dolarów. Powstanie także rakieta orbitalna Red Dwarf, zdolna wynieść do 30 kg. Cena wyniesie około 60 tys. dolarów za kilogram ładunku.

Najważniejsze jest jednak paliwo. bluShift opracował mieszankę, którą można pozyskać z materiałów dostępnych w gospodarstwach rolnych w USA. Paliwo jest nietoksyczne, węglowo neutralne i zaskakująco tanie. Cały projekt jest finansowany przez jego założycieli, a ponadto wygrał w konkursie organizowanym przez NASA i dostał grant wysokości 125 tysięcy dolarów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: bluShift Aerospace

Źródło tekstu: Space.com