Kosmos wypełnią psy różnych ras. Nie, to nie żart

Węgrzy umieszczają w Kosmosie psy, Australijczycy rośliny, a Chińczycy mitologiczne ptaki. Ale bez obaw - w przestrzeni nie powstaje kosmiczne ZOO.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) w ubiegłym roku zorganizowała konkurs, podczas którego zespoły z różnych państw mogły zaproponować nazwy dla 20 układów egzoplanet oraz gwiazdy centralnej. W myśl zasad rywalizacji, jeśli w przyszłości zostanie odkryte nowe ciało niebieskie, nadane mu oznaczenie powinno być zgodne z poprzednimi i tworzyć spójny zbiór.

Do rywalizacji stanęły 603 zespoły z 91 krajów. Łącznie było to ponad 8800 ludzi, w tym zawodowi astronomowie, nauczyciele i studenci, specjaliści do spraw komunikacji naukowej oraz amatorzy zainteresowani astronomią. Niedawno ogłoszono wyniki konkurs. Międzynarodowa Unia Astronomiczna wybrała 20 najlepszych i perspektywicznych pomysłów.

Węgierski układ psich planet

Wśród zwycięzców znalazła się drużyna z Węgier, która zaproponowała nadawanie oznaczeń ciał niebieskich za pomocą ras psów. Dla gwiazdy wybrana została została nazwa Komondor, egzoplancie przyporządkowano Puli. Obie rasy odnoszą się do grupy zwierząt pasterskich, o długim i gęstym włosiu, zbijającym się w charakterystyczne dla nich dredy.

Nazwy te mają stanowić hołd dla koczowniczego, wędrownego trybu życia pasterskiego węgierskiego ludu. Zespół chciał upamiętnić rasy psów, które były cenioną częścią kultury tamtych czasów i pomagały człowiekowi w polowaniu, tropieniu zwierzyny i pilnowaniu stada.

Chiny i kosmiczne ptaki mityczne

Innym ciekawym zwycięzcą jest grupa z Chin, która planuje nadawać ciałom niebieskim nazwy mitycznych ptaków. Gwiazda nazwana została przez zespół Danfeng, co w tym języku oznacza czerwonego feniksa, symbolizującego pomyślność i szczęście. Egzoplaneta Qingluan, dedykowana jest niebieskiemu, boskiemu ptakowi, który stanowił posłańca miłości.

Grecy zaproponowali zbiór nazw odnoszących się do wiatru, zwłaszcza tych powiązanych z Odyseją Homera. Podobny pomysł, odnoszący się do nieba, morza i środowiska, zadeklarowała grupa z Korei. Chile i Australia planują opisywać ciała niebieskie za pomocą nazw kwiatów i roślin charakterystycznych dla tych krajów. Chorwaci w konkursie powołali się na baśń Regoc, autorstwa Ivany Brlic-Mazuranic, dwukrotnie nominowanej do Nagrody Nobla.

Pełne zestawienie dwudziestu zwycięskich pomysłów znaleźć można na stronie Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

