Sałatka dla astronautów. Bez trudu zrobisz ją w domu

Zespół naukowców przeanalizował dzienne zapotrzebowanie astronautów na składniki odżywcze, tworząc, po uwzględnieniu dostępności składników, przepis na kosmiczną sałatkę. Ku zaskoczeniu, jest niezwykle prosty.

Żywienie załóg w przestrzeni kosmicznej wbrew pozorom stanowi naprawdę duże wyzwanie. Rzecz jasna, można po prostu zapakować na statek wysokokaloryczne racje polowe, ale to ledwie półśrodek. Po pierwsze, w przypadku dłuższych misji ładunek rozrósłby się do nieakceptowalnych rozmiarów, a po drugie, co nawet ważniejsze, życie na konserwach w końcu zamęczyłoby astronautów.

Dlatego też nauka coraz częściej zastanawia się, jak można w kosmosie przyrządzić jedzenie świeże, w dodatku bazując na składnikach pozyskiwanych na miejscu. Jedno z takich opracowań, sygnowane przez naukowców z University of Adelaide w Australii i University of Nottingham w Anglii, proponuje sałatkę.

Kosmiczna sałatka z wyjątkowo ziemskich składników

Jak czytamy w abstrakcie, docelowy posiłek musi spełniać trzy zasadnicze kryteria. Przede wszystkim zawierać dużą liczbę kalorii i odpowiednią porcję składników odżywczych w możliwe najmniejszym objętości. Ale na tym nie koniec. Warunkiem koniecznym, co zrozumiałe, jest również dobór roślin zdatnych do uprawy hydroponicznej, czyli bez wykorzystania gleby. Mało tego, bo jednocześnie muszą być to takie rośliny, które nie wymagają intensywnej pielęgnacji i nawożenia.

Ostatecznie wybrano: soję, mak, jęczmień, jarmuż, orzeszki ziemne, bataty oraz nasiona słonecznika. Wszystko to oczywiście zmieszano, a efekt widać na poniższym wideo.

– Symulowaliśmy mieszankę sześciu do ośmiu upraw, które dostarczają wszystkich wymaganych składników odżywczych potrzebnych astronautom, co różni się od tego, czego potrzebują ludzie na Ziemi – mówi profesor Volker Hessel z University of Adelaide, dyrektor ds. badań Centrum Zasobów Kosmicznych im. Andy'ego Thomasa, który jest jednym z liderów projektu.

Uczony przekonuje też, że stworzona sałatka jest nie tylko pożywna, ale też, przynajmniej zdaniem zespołu badawczego, bardzo smaczna. Jak dodaje, skład wybrano ponoć po analizie ponad 100 różnych roślin, a wśród kryteriów dalszego rzędu uwzględniono ponoć nawet estetykę posiłku.

