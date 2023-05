Odebrano sygnał obcych z Marsa. Pomóż go odszyfrować

Zakodowany sygnał dotarł niedawno na Ziemię z orbity Marsa. To symulacja, ale taka, która ma przygotować ludzi na możliwość prawdziwego kontaktu ze strony obcych.

24 maja sonda ExoMars Trace Gas Orbiter wyemitowała zakodowaną wiadomość do Ziemian. Dokładnie szesnaście minut później sygnał odebrały trzy radioteleskopy na Ziemi. Należały do nich największy na świecie teleskop Green Bank im. Roberta C. Byrda w Wirginii Zachodniej, Allen Telescope Array znajdujący się w Instytucie SETI w północnej Kalifornii oraz Medicina Radio Astronomical Station w północnych Włoszech, należący do Włoskiego Narodowego Instytut Astrofizyki.

Wiadomość wysłana z orbity Marsa przez TGO stanowi część projektu A Sign in Space, pod przewodnictwem Danieli de Paulis z SETI Institute, organizacji non-profit zajmującej się badaniem życia w kosmosie. Pomysłodawczyni wskazuje, że sygnał symulujący obecność kosmitów daje możliwość przygotowania się do sytuacji, w której ludzie otrzymają znak życia od obcych cywilizacji. Dzięki wcześniejszemu przećwiczeniu takiego scenariusza, naukowcy mają bezprecedensową szansę opracowania procedur na wypadek kontaktu z obcą cywilizacją.

Ponieważ wiadomość jest zaszyfrowana, rozpoczęto działania na rzecz odkrycia treści tajemniczego komunikatu. Naukowcy w każdym z miejsc, w którym odebrano sygnał radiowy, będą próbowali go przetworzyć. Następnie udostępnią tak opracowaną wersję jednostkom badawczym na całym świecie oraz całemu społeczeństwu. Zespół chce, by ludzie z różnych środowisk podjęli próbę odszyfrowania tajemniczej treści.

Rozmiar nagrania to około pięciu gigabitów z każdego teleskopu. Dostępne będą cztery pliki. Najprostszym z nich jest prawdopodobnie plik z Green Bank Observatory, ponieważ ich teleskop wychwycił najsilniejszy sygnał. Wszystkie nagrania będą zawierały identyczne informacje.

Więcej na temat projektu dowiedzieć się można za pomocą strony internetowej, przygotowanej specjalnie na tą okazję. Zainteresowane osoby mają możliwość zgłaszania własnych pomysłów odnośnie treści wiadomości poprzez platformę. W ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni zespół odpowiedzialny za ten kosmiczny eksperyment będzie też gospodarzem serii spotkań i warsztatów prowadzonych za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Źródło zdjęć: Elena11 / Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com, oprac. własne