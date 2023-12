Paraliż pociągów może wystąpić nagle. Nie chodzi o oprogramowanie

Zdaniem naukowców burze słoneczne mogą prowadzić do katastrof w ruchu kolejowym. Zagrożenie jest jak najbardziej realne.

Czy astronomia może mieć realny wpływ na nasze życie? Naukowcy po raz kolejny udowadniają, że tak. Okazuje się bowiem, że burze słoneczne mogą prowadzić do katastrof w ruchu kolejowym i bynajmniej nie jest to zagrożenie czysto teoretyczne.

Burze słoneczne mogą prowadzić do katastrof kolejowych

Do takich wniosków doszedł zespół badawczy z brytyjskiego Lancaster University. Zdaniem naukowców zakłócenia elektromagnetyczne związane ze wzmożoną aktywnością Słońca mogą prowadzić do awarii sygnalizacji świetlnej. W obszarach z gęstą siatką połączeń oraz rozbudowaną infrastrukturą może się to skończyć katastrofą, co potwierdzają przeprowadzone eksperymenty na specjalnie przygotowanym modelu komputerowym.

Warto w tym miejscu dodać, że zakłócenia wywołane przez burze słoneczne nie są zagrożeniem wyłącznie hipotetycznym. Udokumentowanych jest co najmniej kilka poważnych incydentów tego typu z liczbą poszkodowanych liczoną w milionach, choć żaden z nich nie dotyczył bezpośrednio ruchu kolejowego. Mowa tu m.in. o awariach zasilania w Malmo w 2003 roku oraz w kanadyjskiej prowincji Quebec w roku 1989. Eksperci jako przykład przytaczają również słynną burzę magnetyczną w 1859 (ang. Carrington Event), która była najpoważniejszym zdarzeniem tego typu i doprowadziła do awarii telegrafów na całym świecie.

Oczywiście burze słoneczne są zagrożeniem, którego jako ludzie w żaden sposób nie możemy wyeliminować. Tym bardziej istotne jest dokładne zbadanie potencjalnych skutków takiego incydentu, by móc się na niego lepiej przygotować. Dzięki odkryciu brytyjskich naukowców wiemy na przykład, że lepiej odpuścić sobie w tego typu sytuacji podróż pociągiem.

Źródło zdjęć: Martyn Jandula / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Space.com, Lancaster University