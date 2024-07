Dzięki temu odkryciu, za 20 lat zamieszkamy na Księżycu

Włoscy badacze kosmosu Lorenzo Bruzzone i Leonardo Carrer z Uniwersytetu w Trydencie dokonali odkrycia za pomocą radaru, w trakcie badania skalistej przestrzeni Księżyca o nazwie "Mare Tranquillitatis". Jest to miejsce widoczne nawet gołym okiem z ziemi. Właśnie tam wylądowała pierwsza misja Apollo 11 w 1969 roku.

Odkrycie jaskini może bardzo mocno przyśpieszyć potencjalne osiedlenie się człowieka na Księżycu.

- twierdzi angielska kosmonautka, Helen Sharman.

Sama jaskinia miała powstać za sprawą lawy, która rozlała się po księżycu miliony lat temu. Naukowcy porównują nowo odkryte miejsce do jaskin na hiszpańskiej wyspie Lanzarote.

To naprawdę ekscytujące, że jako pierwsi dokonaliśmy takiego odkrycia. Życie na ziemi również zaczęło się w jaskiniach, więc sensowne jest to aby rozpocząć zasiedlenie księżyca również w ten sposób.

- nie kryje zadowolenia profesor Carrer.

