Grecja dołącza do porozumienia Artemis. To już 35. kraj

Grecja jako kolejne państwo podpisało Artemis Accords, czyli porozumienie w sprawie korzystania z zasobów Księżyca.

Coraz więcej państw zaczyna interesować się Księżycem. Misje na Srebrny Glob to już nie tylko domena Amerykanów, Chińczyków i Rosjan. W ostatnim czasie na jego powierzchni wylądowały Indie, a także Japonia. NASA uważa, że jest to najwyższy czas, by wprowadzić kilka zasad, by nie doszło do chaosu. W związku z tym zapoczątkowali porozumienie Artemis Accords, do którego dołączył właśnie 35. kraj.

Grecja dołącza do Artemis Accords

Artemis Accords zostało założone w 2020 roku przez NASA przy współpracy Departamentem Stanu Stanów Zjednoczonych oraz siedmioma państwami założycielskimi. Teraz mamy 2024 rok i liczba państw zainteresowanych porozumieniem wzrosła do trzydziestu pięciu. Wśród nich znajduje się również Polska, a ostatnim nabytkiem jest Grecja.

Państwa, które podpisały dokument, zgadzają się na szereg zasad, określających eksplorację przestrzeni kosmicznej i korzystanie z jej zasobów. Pryncypium jest tutaj transparentność i interoperacyjność działań oraz rejestracja obiektów wysyłanych w przestrzeń kosmiczną. Państwa objęte umową mogą liczyć na pomoc w nagłych wypadkach. Dokument reguluje również takie kwestie jak pozyskiwanie surowców i dzielenie się wynikami badań.

Artemis Accords to nie jedyna inicjatywa uporządkowania działań w przestrzeni kosmicznej. Podobny projekt ILRSCO (International Lunar Research Station Cooperation Organization) wyszedł z inicjatywy Chin. Do porozumienia należą takie kraje jak Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Pakistan, Rosja, RPA i Wenezuela.

Zobacz: Tysiące Polaków mają taki w domach. Igrają z ogniem

Zobacz: Słońce pokazało swoją moc. Mieliśmy masę szczęścia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, NASA

Źródło tekstu: NASA