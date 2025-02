Rakieta Muska zniszczona nad Polską. Kawałek miał upaść pod Poznaniem

Dzisiejsza noc może przejść do historii. Późno w nocy (około 4:45), nad polskim niebem doszło do bardzo rzadkiego dla nas zjawiska w postaci zniszczenia rakiety Falcon 9 . Obiekt, który jak donosi popularyzator astronomii, Karol Wójcicki, z profilu Z głową w gwiazdach, wystartował w kosmos całkiem niedawno, bo 1 lutego tego roku. Na swoim pokładzie miał 22 satelitów Starlink V2 Mini. Planowo powinien ulec deorbitacji nad większym zbiornikiem wodnym, ale tym razem było inaczej.

Szczątki Falcon 9 uderzyły w Polskę?

Do zniszczenia doszło szybciej niż było to planowane, stąd można wnosić, że tym razem Falcon 9 przejdzie proces deorbitacji w sposób niekontrolowany. To oznacza, że czekano aż na skutek powolnego zmniejszania prędkości i wysokości, rakieta ta samoczynnie wejdzie w atmosferę Ziemi. Warto podkreślić, że ten proces zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla ludzi na Ziemi, ponieważ większość elementów tego obiektu w tym czasie spala się całkowicie. Wszystko przez ogromne tarcie i wysokie temperatury, które potrafią dochodzić do nawet kilku tysięcy stopni Celsjusza. Ale wygląda na to, że tym razem także było inaczej.