Polacy w eliminacjach do najtrudniejszych zawodów robotyki kosmicznej

69 drużyn z całego świata stanie do walki o szansę uczestnictwa w finale 10., jubuleuszowej edycji European Rover Challenge (ERC). Te najtrudniejsze zawody robotyki kosmicznej na świecie odbędą się w tym roku w Krakowie.

6-8 września 2024 roku – to właśnie w tych dniach na terenie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się 10., jubileuszowa edycja ERC. Ale zanim do niej dojdzie, organizatorzy muszą wyłonić najlepszych z najlepszych. Nie będzie to łatwe, bo w szranki stanęło aż 69 drużyn z całego świata.

Niezwykłe zmagania kosmiczne

Nie ma znaczenia, czy roboty poruszają się na kołach, gąsienicach czy wykorzystują mechanizmy kroczące – kluczowa jest efektywność wykonywania zadań. Roboty biorące udział w zawodach muszą stawić czoła wielu konkurencjom mającym odzwierciedlić wyzwania eksploracji kosmosu. Na test wystawiane są takie umiejętności jak zdolność autonomicznej nawigacji w terenie, przeprowadzanie odwiertów, analiza składu próbek geologicznych oraz operowanie ramieniem robotycznym. Co ważne, to niezwykłe wydarzenie przyciąga nie tylko studentów, lecz także przedstawicieli nauki i biznesu z całego świata. Jego istotą jest nie tylko rywalizacja, ale także integracja społeczności związanej z eksploracją kosmosu.

W tym roku wśród zgłoszonych zespołów znajdują się drużyny z uznanych uniwersytetów m.in. z Australii, Japonii, Niemiec, Kostaryki, Kanady czy Francji. Ale są też nowe ekipy.

Szczególnie cieszą nas debiutanckie zespoły studentów z Serbii, Rumunii, Kazachstanu i Pakistanu – to pokazuje, że docieramy coraz dalej, a idea zawodów jest tak samo atrakcyjna w Europie, Azji, Australii i Ameryce. Oczywiście ciężko nie zwrócić uwagi na potężną reprezentację Polski

– mówi Konrad Lippert, koordynator zespołów międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich ERC.

Kosmiczne doświadczenie dla każdego na ERC 2024!

Podczas ERC 2024 odbędą się nie tylko zawody robotyczne, ale również biznesowa konferencja z udziałem czołowych ekspertów sektora kosmicznego, astronautów i naukowców. Podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarach takich jak przyszłość ludzkich osad na Księżycu i Marsie, zrównoważony rozwój Ziemi czy komercjalizacja kosmosu.

Dla spragnionych wiedzy, przygotowane zostanie idealne miejsce dla pasjonatów kosmosu i technologii w każdym wieku – Strefa Inspiracji. Można tam dowiedzieć się więcej o kosmosie, astronomii, spotkać popularyzatorów nauki oraz zobaczyć z bliska kosmiczne technologie, które na co dzień znajdują się na orbicie. Bez względu na to, czy jest się studentem, profesjonalistą czy po prostu entuzjastą kosmosu, Strefa Inspiracji będzie mieć coś dla każdego.

Więcej informacji o wydarzeniu i zespołach biorących udział w zawodach znajduje się na stronie internetowej https://roverchallenge.eu/

Źródło zdjęć: Materiały organizatora

Źródło tekstu: Informacja prasowa