Nietypowe zjawisko w kosmosie. Gwiazda wielkości Słońca jest pożerana

Naukowcy odkryli czarną dziurę, która powoli, ale systematycznie podjada pobliską gwiazdę. To bardzo nietypowe zjawisko.

Czarne dziury to obiekty ogromnej masie, których grawitacja jest tak duża, że nie wypuszcza nawet światła. Jedna z nich, na szczęście mocno oddalona od Drogi Mlecznej, powoli pożera gwiazdę wielkości naszego Słońca.

Czarna dziura pożera gwiazdę

Owa gwiazda, o wielkości porównywalnej do naszego Słońca, zlokalizowana jest 520 mln lat świetlnych od naszego systemu słonecznego. Za każdy razm gdy przelatuje obok pobliskiej czarnej dziury, ta pożera jej kawałek o masie mniej więcej trzech Ziem. Dochodzi do tego mniej więcej co 22 dni.

To o tyle nietypowe zjawisko, że zazwyczaj czarne dziury w całości pochłaniają wszystkie obiekty, które znajdują się zbyt blisko nich. Tym razem mamy do czynienia z systematycznym pożeraniem gwiazdy. Być może wynika to z tego, że czarna dziura jest stosunkowo niewielka. Ma masę zaledwie 200 tys. Słońc, gdzie największe obiekty tego typu są setki milionów razy większe od naszego gwiazdy.

Takie zjawisko częściowego pochłaniania ma nawet swoją nazwę. Jest to powtarzająca się, częściowa deformacja pływowa (ang. repeating partial tidal disruption).

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Gadgets360