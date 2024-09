Gigantyczna asteroida zbliża się do Ziemi. Większej długo nie będzie

Już jutro w dość bliskim sąsiedztwie Ziemi pojawi się ogromna asteroida. To największy obiekt, jaki ma nas minąć w ciągu najbliższego roku tak niedaleko naszej planety. Co wiadomo o tym spotkaniu?

Obiekt o nazwie (2024 ON) ma nas minąć niemalże w samo południe naszego czasu. Jego rozmiary są spore – to nawet pół kilometra średnicy. Oczywiście to nie największy obiekt tego typu, ale większego w tak bliskiej okolicy Ziemi ciężko szukać przez następne dwanaście miesięcy – wynika z danych Center for Near Earth Object Studies (CNEOS). Jak blisko nas się znajdzie?

Czy Ziemia jest bezpieczna?

Planetoida będzie podróżować z prędkością około 32 tysięcy kilometrów na godzinę. I choć dystans, w którym nas minie jest w kosmicznej skali całkiem niewielki, to już w ziemskich jednostkach brzmi jak totalny nomen omen kosmos. (2024 ON) przeleci koło nas w odległości 2,5 razy większej od odstępu jaki jest między Księżycem a Ziemią. Co ważne, nie będzie dla nas w żaden sposób niebezpieczny.

Średnica obiektu nie jest dokładnie znana – jak podaje portal naukawpolsce.pl szacuje się ją na od 210 do 470 metrów. Planetoida o nieco większych rozmiarach ma pojawić się koło Ziemi 12 października, ale ona będzie znajdować się jednak trochę dalej od naszej planety (prawie 9 razy więcej niż odległość między Księżycem a Ziemią). Co ciekawe, sama asteroida (2024 ON) powinna jeszcze do nas wielokrotnie wracać w przyszłości, i to nawet nie tak odległej, ale będzie to znacznie dalej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Hamara

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP