USA mówią dość. To koniec dyskietek i Windowsa 95

USA podążają śladami Japonii, ale idzie im to dużo wolniej

Obecna technologia używana w wieżach kontrolnych i innych obiektach FAA to rozwiązania sprzed ponad dwóch dekad. Kontrolerzy ruchu lotniczego nadal korzystają z papierowych pasków do śledzenia samolotów, a dane przenoszą za pomocą dyskietek. Mimo że działa to zaskakująco dobrze, to dalsze utrzymanie staje się coraz bardziej ryzykowne. Aż 51 z 138 używanych przez FAA systemów określono jako "nienadające się do dalszego użytkowania" ze względu na brak części zamiennych i przestarzałe funkcje.