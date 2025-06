Internet bez Google, które znamy. To w ogóle możliwe?

Oczekiwania wobec Google'a to reset wszystkiego, co znamy

Jeśli nie regulacje rynkowe, to AI może skasować monopol Google'a

Od 36 lat sieć WWW jest jednym z największych osiągnięć ludzkości – źródłem wiedzy i podstawą cyfrowej gospodarki. Jednak AI niesie dwa poważne zagrożenia dla jej przyszłości. Po pierwsze, wielkie firmy technologiczne wykorzystują treści z całego internetu do trenowania modeli AI, nie rekompensując tego twórcom. Google generuje 90% ruchu w wyszukiwarkach, kierując użytkowników do źródeł. Jednak AI coraz częściej podaje gotowe odpowiedzi, nie zachęcając do odwiedzin oryginalnych stron, co grozi upadkiem finansowych podstaw twórczości w sieci.