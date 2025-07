Galaxy G Fold idzie w odstawkę? Samsung opóźnia debiut trifolda

Wbrew przeciekom i spekulacjom Samsung nie pokazał na Galaxy Unpacked swojego podwójnie składanego smartfonu Galaxy G Fold , czyli tzw. trifolda – modelu z dwoma zawiasami i trzema powierzchniami ekranowymi. Plotki na temat tego urządzenia krążą już od 2021 roku , gdy firma zaprezentowała jego prototyp na wystawie Korea Display Exhibition, co wzbudziło ogromne zainteresowanie branży. Mimo że od tamtej pory minęły cztery lata, a projekt Galaxy G Fold jest ponoć gotowy do produkcji , Samsung wciąż nie zdecydował się na jego premierę.

Szef działu mobilnego firmy, TM Roh, przyznał niedawno, że Samsung intensywnie pracuje nad smartfonem z dwoma zawiasami, z zamiarem wprowadzenia go na rynek pod koniec tego roku . Podkreślił jednak, że priorytetem jest dopracowanie produktu i jego użyteczności, a decyzja o nazwie i ewentualnej premierze zapadnie, dopiero gdy urządzenie będzie w pełni gotowe.

Przykład Huawei Mate XT Ultimate, jedynego dostępnego na rynku trifolda, pokazuje, że nawet najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie nie zawsze oznacza sukces komercyjny. Mate XT zwraca uwagę ultracienką konstrukcją, dużym, 10,2-calowym ekranem i niską wagą, jednak według pierwszych testerów w codziennym użytkowaniu okazał się niepraktyczny i zbyt ciężki. Redaktor Phone Arena testujący to urządzenie po miesiącu wrócił do klasycznego folda, tłumacząc to niewygodą i brakiem realnych korzyści z tak dużej powierzchni roboczej.