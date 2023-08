Sony A7C II i A7C R to kompaktowe bestie. Premiera aparatów

Sony zaprezentowało nowe bezlusterkowce. Modele Sony A7C II i A7C R mają łączyć pełnoklatkowe obiektywy z kompaktową konstrukcją w stylu dalmierzowym.

Już niebawem w ofercie Sony pojawią się dwa nowe produkty, które z pewnością docenią ambitni entuzjaści fotografii. Mowa o aparatach bezlusterkowych Sony A7C II i A7C R. Obydwa urządzenia będą pełniły rolę następców modelu Sony A7C z 2020 roku.

Sony A7C II i A7C R - pełnoklatkowe aparaty w kompaktowej obudowie

Nowe aparaty Japończyków zdecydowanie więcej łączy niż dzieli. Urządzenia zamknięto w identycznych obudowach, które kształtem i wymiarami przypominają tańsze modele producenta z matrycami APS-C. Innymi słowy są bardzo kompaktowe. Mówimy tu o gabarytach rzędu 12x7x6 cm i masie odpowiednio 513 i 515 g dla modeli A7C II i A7C R. Nieźle jak na konstrukcje pełnoklatkowe.

Oprócz tego na pokładzie obydwu modeli znalazł się procesor BIONZ R, znany m.in. z modelu A7R V, zaawansowany system autofokus oraz pięcioosiowa optyczna stabilizacja obrazu w korpusie. Według producenta ta ostatnia może się pochwalić skutecznością na poziomie 7 eV.

Tradycyjnie dla Sony aparaty mogą się pochwalić sporymi możliwościami w zakresie nagrywania wideo. Na filmowców czeka m.in. funkcja zapisu 10-bitowego materiału 4:2:2 w rozdzielczości 4K i 60 kl./s. Do tego urządzenia obsługują tryb obraz S-Cinetone, automatyczne kadrowanie obrazu i wiele innych praktycznych rozwiązań.

No i jest to może formalność, ale warto wspomnieć, że zarówno Sony A7C II, jak i Sony A7C R są kompatybilne z bogatym portfolio obiektywów Sony FE.

Co je w takim razie różni? Zastosowana matryca. Sony A7C II został wyposażony w pełnoklatkowy sensor CMOS o rozdzielczości 33 Mpix. Na pokładzie Sony A7C R mamy natomiast matrycę o rozdzielczości 61 Mpix. Warto zauważyć, że są to te same układy, które znajdziemy w specyfikacji odpowiednio Sony A7 IV i A7R V.

Sony A7C II i A7 R - dostępność i ceny

Nowe aparaty trafią do sprzedaży na przełomie września i października 2023. Ich polskie Ceny prezentują się następująco:

Sony A7C II - ok. 11 000 zł

Sony A7C R - ok. 17 000 zł

Zobacz: YouTube oszaleje. Sony zapowiada aparat do vlogów z zoomem

Zobacz: Najlżejszy na świecie system aparatu pełnoklatkowego? Nowy korpus α7C oraz zmiennoogniskowy obiektyw Sony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony