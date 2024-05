Wygląda jak zabawka, a to poważny aparat. Debiutuje Panasonic Lumix S9

Panasonic Lumix S9 to nowy aparat bezlusterkowy w wyjątkowo kompaktowym wydaniu. To jedna z najmniejszych konstrukcji wyposażonych w matrycę pełnoklatkową.

Firma Panasonic zaprezentowała nowy aparat bezlusterkowy. Model Panasonic Lumix S9 to pełnoklatkowa konstrukcja w wyjątkowo kompaktowym wydaniu. Masa body razem z akumulatorem to raptem 486 g.

Bezlusterkowiec do social media

Nowy korpus wyposażono w sensor CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix. Znajdziemy tu także wbudowaną stabilizację matrycy oraz autofokus z detekcją fazy. Konstrukcja jest zgodna z wszystkimi obiektywami wyposażonymi w bagnet typu L.

Nowy korpus skierowany jest przede wszystkim do mniej zaawansowanych użytkowników, którzy chcieliby uzyskać doskonale wyglądające materiały, ale bez konieczności poświęcania dużo czasu na ich późniejszą obróbkę. Dotyczy to w szczególności filmów, które rejestrować można w rozdzielczości maksymalnie 6K z całej matrycy i proporcji 3:2. To ostatnie ma pomóc w ich późniejszym kadrowaniu pod kątem mediów społecznościowych.

Jak obiecuje producent, zastosowany akumulator ma wystarczyć na wykonanie nawet 470 zdjęć (według standardu CIPA), a w razie potrzeby można go doładować z wykorzystaniem portu USB-C.

Panasonic Lumix S9 - cena i dostępność

Panasonic Lumix S9 jest już dostępny w sprzedaży w cenie 7499 zł (sam korpus).

Zobacz: Panasonic Lumix G9II. Popularny aparat w nowym wydaniu

Zobacz: Filmowcy dostali aparat idealny. Debiutuje Panasonic Lumix GH6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Panasonic

Źródło tekstu: Panasonic