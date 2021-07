JPEG XL – nowy format kodowania obrazu

Komitet Joint Photographic Experts Group (JPEG) opracował nowy format kodowania obrazu, JPEG XL. Jest on wstecznie kompatybilny z formatem JPEG, zapewniając jednocześnie wydajniejszą kompresję oraz obsługę nowoczesnych standardów, takich na przykład jak HDR.

System kodowania obrazu JPEG XL (ISO/IEC 18181) ma bogaty zestaw funkcji i jest zoptymalizowany pod kątem responsywnych środowisk internetowych, dzięki czemu zawartość jest dobrze renderowana na wielu różnych urządzeniach. Zawiera też kilka funkcji, które pomagają przejść od starszego formatu JPEG, który powstał w latach 80-tych XX wieku.

Migracja do formatu JPEG XL zmniejsza koszty magazynowania, ponieważ serwery mogą przechowywać pojedynczy plik JPEG XL w celu obsługi klientów JPEG i JPEG XL. Istniejące pliki JPEG mogą być bezstratne transkodowane do JPEG XL, znacznie zmniejszając swój rozmiar. Można je przywrócić do dokładnie tego samego pliku JPEG, zapewniając zgodność z istniejącymi aplikacjami opartymi na tym standardzie. Zapewnia to płynne przejście od starszych platform JPEG do nowoczesnego formatu JPEG XL. Zarówno transkodowanie, jak i przywracanie są wydajne pod względem obliczeniowym.

JPEG XL został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby dostarczania obrazu w Internecie i profesjonalnej fotografii. Obsługuje szeroką gamę kolorów, a także wysoki zakres dynamiki i obrazy o wysokiej głębi bitowej. JPEG XL obejmuje ponadto takie funkcje, jak animacja, kanały alfa, warstwy, miniatury, bezstratne i progresywne kodowanie do obsługi szerokiego zakresu przypadków użycia, w tym między innymi galerii zdjęć, e-commerce, mediów społecznościowych, interfejsów użytkownika i przechowywania w chmurze. Dodano tu również obsługę obrazów 360 stopni, serii obrazów, dużych panoram / mozaik i drukowania.

JPEG XL oferuje znacznie lepszą jakość obrazu i współczynniki kompresji niż starszy format JPEG, a także krótszą specyfikację. Jest przeznaczony do efektywnego pod względem obliczeniowym kodowania i dekodowania przy użyciu implementacji oprogramowania bez konieczności dodatkowego akceleracji sprzętowej, nawet na urządzeniach mobilnych.

Kodek został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom zrównoważenie trzech podstawowych kryteriów dla ich aplikacji:

wysokiej wierności obrazu źródłowego,

szybkości kodowania i/lub dekodowania,

współczynnika kompresji (zwykle 20:1 do 50:1).

