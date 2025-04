Nie uwierzysz, rząd chce coś ułatwić obywatelom

Dzisiaj zbieranie podpisów pod projektami obywatelskimi nie należy do najwygodniejszych. Wymaga fizycznego podpisu, więc konieczne jest zwołanie chętnych wolontariuszy, którzy muszą poświęcić swój czas, aby na ulicy nagabywać osoby do konkretnych inicjatyw. Rząd chce to znacząco ułatwić — pisze Rzeczpospolita.