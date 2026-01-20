Tech

Czarnobyl bez prądu. Systemy bezpieczeństwa przestają działać

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu straciła zasilanie zewnętrzne we wtorkowy poranek w wyniku masowanego rosyjskiego ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną — poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 15:48
1
Chociaż obiekt jest nieczynny, wymaga energii do zasilania krytycznych systemów bezpieczeństwa

Nieczynny obiekt wciąż wymaga dostępu do energii elektrycznej, aby zasilać krytyczne systemy bezpieczeństwa i chłodzenia, co czyni każdą przerwę zasilania zagrożeniem dla bezpieczeństwa jądrowego.

Rosjanie zaatakowali kilka kluczowych stacji transformatorowych, uszkadzając linie przesyłowe zasilające inne elektrownie jądrowe. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Moskwa planuje odłączenie wszystkich trzech działających reaktorów Ukrainy. Słowem, Rosja zamierza pogrążyć kraj w całkowitej ciemności zimą i zmusić do zaakceptowania rosyjskich warunków kapitulacji.

Co warto dodać, Ukraina boryka się aktualnie z potężnym kryzysem energetycznym, w samym Kijowie ponad 5,6 tys. budynków wielorodzinnych pozostaje bez ogrzewania, przy mrozach rzędu -15 stopni Celsjusza.

Rosja próbowała też w październiku

Incydent w Czarnobylu to już drugi raz w ciągu kilku miesięcy, kiedy elektrownia straciła zasilanie. W październiku podobny atak spowodował trwającą ponad trzy godziny przerwę. Podczas październikowego ataku odcięto od prądu strukturę ogradzającą zniszczony reaktor numer cztery, kluczową dla izolacji materiałów promieniotwórczych.

Działalność wojskowa ponownie wpłynęła na stacje transformatorowe, zagrażając bezpieczeństwu jądrowemu.

- alarmuje na X Rafael Grossi, dyrektor MAEA
Image
telepolis
rosja ukraina Czarnobyl reaktor jądrowy brak zasilania
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: IAEA, Reuters