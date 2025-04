Chiny szastają pieniędzmi. Na AI idą grube miliardy dolarów

Łącznie zamówiono ponad milion akceleratorów AI

Z dostępnych danych wynika, że znaczna część zamówionych chipów została już dostarczona , ale nowe przepisy eksportowe administracji USA, wprowadzone w kwietniu, uniemożliwiły sfinalizowanie tegorocznych planów. Tym samym niektóre chińskie firmy próbowały obejść ograniczenia , wykorzystując zagraniczne spółki do składania zamówień.

W międzyczasie Huawei pracuje nad własnymi chipami do pracy ze sztuczną inteligencją, mowa o układach Ascend 910C. Jednak w chinach brakuje producenta półprzewodników z odpowiednimi mocami przerobowymi i nowoczesnymi litografiami. W efekcie Chińczycy używali firm fasadowych do składania zamówień w TSMC, przez co Tajwańczykom grozi teraz kara grzywny w wysokości 1 miliarda dolarów.