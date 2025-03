Biedronka wysyła Polakom dziwne SMS-y. To nie oszustwo

Często przestrzegamy przed cyberprzestępcami, którzy w wiadomościach podszywają się pod różnego rodzaju firmy i instytucje. Jednak tym razem, jeśli dostałeś SMS-a od Biedronki, to może nie być oszustwo . Sieć rzeczywiście rozsyła tego typu wiadomości, dodatkowo podając w nich link do swojej strony internetowej — informują WirtualneMedia.pl .

Specjalny SMS od Biedronki

Biedronka zaczęła wysyłać do swoich klientów wiadomości SMS, w których informuje o aktualnie obowiązujących promocjach. To samo w sobie jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie fakt, że w treści znajduje się też odnośnik do strony internetowej. Tymczasem większość ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa ostrzega, aby w takie linki nie wchodzić.

Sieć z owadem w logo prowadzi też do strony internetowej, na której znajduje się porównanie paragonów Biedronki i Lidla. Wynika z niego, że zakupy w pierwszym z tych sklepów są tańsze. To oczywiście nawiązanie do podobnej kampanii konkurenta, w której Lidl zapewnia, że jest tańszy, a ceny we wszystkich sklepach są identyczne (czego podobno nie można powiedzieć o Biedronce).