Przyszedł taki mejl o zwrocie nadpłaty? Rządowa agencja ostrzega

Rządowi eksperci od bezpieczeństwa ostrzegają przed nowym, zaobserwowanym w sieci atakiem, w którym użytkownik kuszony jest zwrotem nadpłaty . Co ważne, chociaż CERT Polska wymienia firmę Tauron, to należy zachować czujność również w przypadku innych dostawców energii . Przestępcy często wykorzystują ten sam schemat w kilku podobnych kampaniach, więc podobny atak mogą przypuścić, podszywając się pod inną firmę.

Oszuści rozsyłają do swoich ofiar mejle o tytule „Zwrot nadpłaty oczekuje na Twoją akceptację”. W treści pojawia się informacja, że rzekomy zwrot został przygotowany do realizacji na kartę płatniczą odbiorcy. By zakończyć proces i otrzymać pieniądze, trzeba kliknąć zamieszczony w mejlu link i potwierdzić operację. Bez akceptacji zwrot nie zostanie zarejestrowany – przekonują oszuści.