To dopiero początek szaleństwa. Infinix Hot 60 Pro+ jak Galaxy S25 Edge

Infinix przygotowuje się do premiery nowego modelu – Hot 60 Pro+ , który może stać się jednym z najcieńszych smartfonów na rynku. Według leakstera Ice Universe urządzenie będzie mieć zaledwie 5,95 mm grubości , bijąc tym samym swojego poprzednika, Hot 50 Pro+, który mierzył 6,8 mm. Jednocześnie Infinix Hot 60 Pro+ ma być najcieńszym na rynku smartfonem z zakrzywionym ekranem.

Hot 60 Pro+ jest już w produkcji, a do sieci trafiły zdjęcia porównujące go z iPhonem 15 – mimo że seria Infinix Hot należy do zupełnie innej półki cenowej. Na tylnym panelu widoczny jest potrójny moduł aparatu, którego obiektywy nieco odstają, choć chyba mniej niż w Galaxy S25 Edge.