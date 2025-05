Budżetowy laptop do gier? Brzmi jak oksymoron, ale to możliwe, a dziś jest jeszcze tańszy

Mowa tu o LENOVO LOQ 15IAX9 , czyli gamingowym laptopie, którego możecie kupić za jedyne 2499 zł . I oczywiście, nie jest to potwór wydajności, jednak jego cena również nie jest… potworna. Laptop ten natomiast pozwala grać nawet w najnowsze tytuły na niskich/średnich nastawach, chociaż oczywiście mogą już znaleźć się wyjątki, dla których 6 GB vRAM-u będzie już zbyt wąskim gardłem. Pamiętajmy jednak: to gamingowy laptop za 2499 zł .

LENOVO LOQ 15IAX9

Dowodem na to jest, chociażby ekran. Jest to matowa, 15,6-calowa matryca Full HD o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Sercem laptopa jest natomiast Intel Core i5-12450HX, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Jest to rozsądny zestaw dwóch kości po 8 GB, który można rozbudować do 32 GB. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to mamy tu RTX 3050 z 6 GB vRAM. A wszystko to za jedyne 2499 zł.