Wyprzedaż za jedyne 9 złotych? Konsekwencje mogą być poważne

Jak widać, nawet oszuści czerpią inspiracje z Black Friday. Na Facebooku ogłaszają wyprzedaż zagubionych paczek, w niesamowicie niskich cenach. Zagubioną paczkę można nabyć za zaledwie 9 zł.

Brzmi niezbyt wiarygodnie? A jednak, są osoby, które wciąż się nabierają na tego typu "okazje". Wiadomo bowiem, że paczki się "gubią" i dlaczego instytucje takie jak Poczta Polska nie miałyby ich co jakiś czas wyprzedawać? Ogłoszeniu towarzyszy przekierowanie do bramki "Bezpiecznych płatności", która nie jest niczym nowym - to narzędzie oszustów do wyłudzenia naszych danych. Lepiej zachować czujność i nie wypełniać żadnych podejrzanych formularzy.

Uwaga na reklamy na Facebooku, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską. Oszuści informują o wyprzedaży zagubionych paczek w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości wyłudzają dane osobowe oraz informacje o kartach płatniczych. Nie dajcie się okraść i zachowajcie czujność!

Uwaga na reklamy na portalu @facebook, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @PocztaPolska.



Oszuści informują o wyprzedaży zagubionych paczek w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości wyłudzają dane osobowe oraz… pic.twitter.com/kQL4hmqL0A — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 21, 2024

Niestety, oszuści po raz kolejny bazują na naszej naiwności. Ale możemy być pewni jednego - wspomniana paczka raczej do nas nie dotrze, a stracić możemy o wiele więcej niż wspomniane 9 złotych. Tego typu "okazje" omijajmy szerokim łukiem. Jeśli zobaczysz taki wpis na Facebooku, zgłoś go administracji serwisu jako oszustwo. Jeśli zaś jest już za późno i dane twojej karty trafiły do takiego formularza, jak najszybciej ją zastrzeż. Konsekwencje mogą być poważne.

Źródło zdjęć: novodka / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF