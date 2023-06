Pułapka na YouTube. Klikniesz i pozamiatane

Jeżeli planujesz zainstalować piracką wersję Windowsa, to musisz szczególnie uważać. Eksperci z FortiGuard Labs odkryli, że trwa kampanią nakłaniająca internautów do pobierania zainfekowanych plików.

Piractwo towarzyszy sieci praktycznie od momentu globalizacji Internetu i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami jeszcze przez długi czas. Pobieranie programów z nieoficjalnych źródłem jest jednym ze sposobów, by zaoszczędzić pieniądze, lecz wiąże się ze sporym ryzykiem. Jak wskazują eksperci Fortinet, w ostatnim czasie oszuści wzięli sobie na cel osoby, które szukają pirackiego oprogramowania na system Windows.

Pułapka na YouTubie - myślisz, że pobierasz Windowsa, a ściągasz wirusy

Filmy udostępniane przez cyberprzestępców na platformie YouTube mają za zadanie przyciągnąć użytkowników poszukujących pirackiego oprogramowania. Tytuły publikowanych wideo często sugerują dostępność pełnej i darmowej wersji popularnych programów, takich jak „Adobe Acrobat Pro dc Crack 2023 darmowa pełna wersja” czy „Adobe Acrobat Free Download”. Niektóre z tych filmów prezentują instrukcje dotyczące korzystania z pirackiego oprogramowania, chociaż większość z nich składa się ze statycznych obrazów niezwiązanych bezpośrednio z promowanymi aplikacjami.

Aby zyskać wiarygodność, cyberprzestępcy wykorzystują zweryfikowane kanały YouTube, które mają znaczną liczbę obserwujących, sięgającą nawet 3 milionów. Analitycy FortiGuard Labs zauważyli, że w przeszłości te konta publikowały legalne filmy, co sugeruje, że mogły zostać przejęte.

W sekcji opisu i komentarzy tych niebezpiecznych wideo cyberprzestępcy umieszczają link prowadzący do pobrania zabezpieczonego hasłem pakietu z platformy GitHub. Z tego repozytorium można uzyskać dostęp do instalatora pirackiego oprogramowania. Login i hasło potrzebne do zainstalowania rzekomego oprogramowania również zawarte są w opisie filmu. W rzeczywistości są to różne wirusy i złośliwe oprogramowanie.

