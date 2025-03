Tak nabijają Polaków w butelkę. Oszuści nadal nie mają litości

Wszystko przez to, że ekspert doradzający mężczyźnie, okazał się zwykłym oszustem. I nie był to żaden szybki zarobek, ani też obietnica szybkiego zysku. Cały ten proces inwestycyjny był dobrze przemyślany i trwał pół roku. Niestety, zamiast zarobku, mężczyzna poniósł jedynie gigantyczne straty.

Wyglądało to mniej więcej tak, że w momencie kiedy mężczyzna chciał wypłacać pieniądze, otrzymywał komunikaty odnośnie wnoszenia kolejnych, coraz to nowszych, opłat manipulacyjnych. Po kilku miesiącach jednak, legniczanin nabrał podejrzeń i postanowił wynająć prawnika, aby odzyskać wpłacone pieniądze. "Prawnik" także był podstawionym oszustem, który zamiast pomóc mężczyźnie, naciągał go jedynie na kolejne opłaty. 60-latek dokonywał opłat w bitomatach, gdzie nieświadomie podał oszustom dane do swojego portfela kryptowalutowego.