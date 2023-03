Oszustwo na KNF. Uwierzył w nagrodę i stracił 250 tys. zł

Mężczyzna z gminy Krapkowice uwierzył oszustom podającym się za Komisję Nadzoru Finansowego. Zamiast obiecanej nagrody stracił 250 tysięcy złotych.

Internetowi oszuści często wykorzystują ludzką naiwność do manipulowania swoimi ofiarami i uzyskiwania dostępu do ich portfeli. 51-latek z gminy Krapkowice uwierzył, że wygrał pokaźną nagrodę za co przyszło mu słono zapłacić. Mężczyzna stracił swoje oszczędności.

Podszywali się pod KNF, by wydobyć jego dane

Do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach zgłosił się mężczyzna, który został okradziony z 250 tysięcy złotych. Po wysłuchaniu historii okazało się, że do 51-latka zadzwonił oszust podający się za pracownika Komisji Nadzoru Finansowego. Poinformował go o sporej wygranie rzędu 30 tysięcy złotych w kryptowalucie. Następnie poinformował mężczyznę o kolejnych krokach w celu odebrania swojej nagrody.

Jak można się domyślać, oszust poinstruował swoją ofiarę, by mężczyzna zalogował się na swoje konto bankowe a następnie zainstalował program ANYDESK do zdalnego sterowania urządzeniem. Wtedy ofiara straciła dostęp do swojego urządzenia, a oszust wykonał przelew na 250 tysięcy złotych.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja