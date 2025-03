Usłyszałeś takie zdanie przez telefon? Policja ostrzega Polaków

Mieszkaniec Szydłowca zgodnie z instrukcjami rozmówcy posłużył się niezwykle popularną i wygodną obecnie metodą, a mianowicie użył BLIK-a. Przez swój brak wiedzy i ostrożności, stracił bezpowrotnie 13 tysięcy złotych. W przypadku mężczyzny, nie skończyło się na jednym telefonie. Oszuści zwietrzyli w jego osobie niezłe źródło zarobku. Kolejny telefon polecił, aby mężczyzna udał się do banku i zaciągnął w nim kredyt. Dopiero po dotarciu do placówki, mężczyzna zdał sobie sprawę, że został oszukany i okradziony z oszczędności.

Niestety, cyberoszuści, są w stanie przejąć dostęp do naszego konta bankowego i zgromadzonych na nim środków. Najgorsze, że w popełnieniu przestępstwa pomagamy im my sami, podając kody BLIK. A wszystko przez fakt, że sprawcy doskonale nami manipulują. Nie ułatwiajmy życia oszustom. Jeśli otrzymamy taki telefon, rozłączmy się i sami skontaktujmy z bankiem. A jeśli już doszło do transakcji na naszym koncie lub karcie, natychmiast poinformujmy policję. Nadal największą naszą bronią jest czujność.