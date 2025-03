"Pierwszy zysk" zamydlił jej oczy. A powinna postąpić inaczej

Pierwszy zysk przekonał kobietę

Nie trzeba było długo czekać, aż na koncie seniorki pojawił się pierwszy zysk. I to na dobre uśpiło jej czujność. "Doradca" zaproponował, aby wpłaciła więcej, skoro tak dobrze jej idzie i właściwie to nie ma na co czekać, lepiej wykorzystać dobrą passę, póki jest. Co ciekawe, cyberoszust odbierał od seniorki pieniądze w gotówce, za pośrednictwem "kuriera". W ten oto sposób, w okresie od października do stycznia kobieta straciła około 600 tysięcy złotych.