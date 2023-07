Atak na użytkowników Disney Plus. Możesz stracić oszczędności

CSIRT KNF ponownie ostrzega przed fałszywymi stronami. Tym razem cyberprzestępcy podszywają się pod platformę streamingową Disney Plus i próbują wyłudzić dane do karty płatniczej.

W Internecie pojawia się coraz więcej fałszywych stron. Jest to strategia cyberprzestępców, którzy chcą w ten sposób wyłudzić dane logowania i kart płatniczych nieuważnych internautów. Tym razem oszuści wykorzystują markę Disney Plus, by dobrać się do portfela klientów platformy.

Uwaga na fałszywe strony Disney Plus

CSIRT KNF ponownie bije na alarm. Organ odnalazł w sieci fałszywe strony podszywające się pod znaną platformę strumieniowania wideo Disney Plus. Witryny chcą wymusić na klientach platformy podanie danych do logowania wraz z informacjami dotyczącymi ich karty płatniczej.

Uwaga na tworzone przez cyberprzestępców fałszywe strony podszywające się pod @DisneyPlus. Oszuści na niebezpiecznych stronach wyłudzają poświadczenia logowania do konta oraz dane kart płatniczych.

Pamiętajcie o weryfikowaniu strony, na której się znajdujecie i nie dajcie się… pic.twitter.com/dx66Ye35iW — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 28, 2023

CSIRT KNF apeluje, by weryfikować stronę, na której się znajdujemy. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy musimy wypełnić formularz naszymi danymi lub w przypadku pobierania programów. Ta sama organizacja w ostatnim czasie przygotowała specjalny raport, z którego możemy się dowiedzieć, w jaki sposób działają cyberprzestępcy na przykładzie fałszywych linków do pobrania programu Acrobat Reader, znalezionych na platformie YouTube.

