Pracownicy są na wyczerpaniu. Wielu chce odejść

Okazuje się, że jeden rynek pracy specjalistów IT daleki jest do nasycenia - to branża ds. cyberbezpieczeństwa. Pracownicy, choć kochają swoją pracą, bywają na skraju wyczerpania.

Żyjemy w czasach, w którch najwięcej pracy mają specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa. To właśnie oni są rozchwytywani na rynku pracy. Jednocześnie jest ich tak niewielu, że zdecydowana większość bywa zmuszana do pracy ponad swoje siły, niejednokrotnie po godzinach.

Według raportu opublikowanego przez firmę BitDefender, rynek specjalistów ds. bezpieczeństwa cyfrowego wciąż ma wiele miejsc pracy dla nowych pracowników. Daleki od nasycenia, przyjmie ich z otwartymi rękoma.

