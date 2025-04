Tak oszukują Polaków na eDoręczenia. Nie dajcie się zaskoczyć

Na tapecie eDoręczenia

Cyberoszuści postanowili wykorzystać głośne teraz eDoręczenia. W imieniu Poczty Polskiej, rozsyłają masowo e-maile o nieodebraniu przesyłki właśnie w ramach eDoręczenia. Straszą, że w przypadku braku szybkiego działania, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. To całkiem przemyślany chwyt bo eDoręczenia to stosunkowo nowa forma doręczeń, zatem nie każdy jeszcze wie, jak one działają i tym samym staje się łatwym celem dla tego typu oszustów.

Mail przypomina o oczekujących przesyłkach

Jak się łatwo domyślić, z każdej z takich wiadomości znajduje się link, który prowadzi do strony wyglądającej niemal identycznie jak portal biznes.gov.pl. Ale jedynie wygląda. Jeśli dokładnie przyjrzymy się adresowi na pasku, przekonamy się na własne oczy, że bardzo wiele rzeczy w adresie jest podejrzanych. Właściwie, nic tu nie wygląda wiarygodnie. Niestety, większość adresatów w to kliknie i przekona się dopiero po czasie, że to jedynie fałszywa strona, której głównym zadaniem jest wyłudzanie danych logowania do poczty elektronicznej.