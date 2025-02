Polacy często popełniają ten błąd. Potem przychodzi zdziwienie

Dzisiaj niemal każdy sklep ma jaką formę programu lojalnościowego. Najczęściej są to po prostu dedykowane aplikacje, w których możemy korzystać z różnego rodzaju promocji lub specjalne karty. Jednak czasami zapominamy je ze sobą zabrać. Wtedy możemy poratować się, podając numer telefonu. To właśnie błąd, który często popełniamy.

Numer telefonu przy kasie

Może się wydawać, że nie ma w tym nic złego, ale w rzeczywistości może to prowadzić do nieuprawnionego wykorzystania naszego numeru telefonu. Znane są już przypadki korzystania z promocji w sklepach Biedronka na numery innych osób. Gdy do tego dojdzie, to później sami nie możemy skorzystać z jednorazowej oferty, bo ktoś już to zrobił na nasz numer telefonu.