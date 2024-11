X z wielką zmianą. Korzystanie z popularnej opcji straciło swoją wagę

Właściwie to już powinniśmy się przyzwyczaić do nietypowych decyzji Elona Muska. Nic, tak na dobrą sprawę, nie powinno nas już szokować, przynajmniej jeśli chodzi o jego działania na platformie X.

Teraz przyszedł czas na kolejną kontrowersyjną zmianę, zapowiadaną już od jakiegoś czasu. Chodzi o blokowanie obserwujących nas osób. Jeśli zrobimy to na platformie X, to szkoda naszego wysiłku. Od teraz, osoby, które zostały przez nas zablokowane, będą mogły zobaczyć nasze posty.

Musk pozbawił nas skutecznego narzędzia

Zablokowanie osoby, która nas doprowadzała do szewskiej pasji swoimi komentarzami lub spamowała naszego wall'a, było do tej pory najskuteczniejszym narzędziem, z którego korzystaliśmy, jeśli przyszła taka potrzeba. Chodzi o wyciszenie rozmówcy, co było równoznaczne z brakiem widoczności jego wypowiedzi oraz blokadą interakcji z użytkownikiem.

Elon Musk jeszcze we wrześniu zapowiedział, że to zmieni i właśnie rozpoczął wdrażanie tych zmian. Kolejne kraje dostają dostęp do zmiany. Posiadacze kont, które były do tej pory zablokowane, bedą od teraz mogli na nowo czytać posty publikowane przez użytkowników. Pociechą jest jedynie fakt, że nadal nie będą mogli oni wchodzić w interakcje z użytkownikiem, który z jakiegoś powodu ich zablokował. Także, zablokowany użytkownik nadal nie będzie mógł wysłać wiadomości prywatnych, ani zareagować na post.

Elon Musk jest przekonany, że dzięki tej zmianie zwiększy się transparentność platformy. Czy tak się stanie, przekonamy się niebawem.

