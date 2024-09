Tego jeszcze nie grali. X zaskakuje po raz kolejny darmową aplikacją

Teraz filmy z platformy X będzie można oglądać na dużym ekranie. Aplikację dostaniemy w niemal wszystkich sklepach, za wyjątkiem sklepu Apple.

X TV nowa aplikacja platformy

Wszystko wskazuje na to, że X chce zawojować także ekrany naszych telewizorów i stać się nową wersją YouTube. Platforma wprowadziła nową aplikację Smart TV, przeznaczoną do oglądania filmów, na niej zamieszczonych. Natywna aplikacja na inteligentne telewizory, ma w swoim założeniu umacniać rodzinne więzi przy filmach X. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie wiemy, na ile, wywołujące zgoła zupełnie inne skojarzenia, hasło reklamowe jest zamierzone.

Co ciekawe, aplikację można zakupić w sklepie Google Play, Amazon i w sklepie z aplikacjami firmy LG. Ale w sklepie Apple go nie znajdziemy. Jest to kolejne potwierdzenie obsesji Muska na punkcie producenta iPhone'ów, którym mówi od jakiegoś czasu stanowcze "nie".

Po zalogowaniu, użytkownicy będą mogli oglądać transmisje na żywo oraz wcześniej nagrane filmy swoich ulubionych twórców. Użytkownicy telewizora mogą przeglądać nieskończony katalog treści ( o rozmaitej jakości) wygodniej i bez konieczności używania smartfona.

O jakiegoś czasu, platforma X, może sprawiać wrażenie nieco szalonej w swoich działaniach. Planuje stać się a to aplikacją bankową, a to nowym Whatsapp'em lub LinkedIn. Jednocześnie, nie próżnuje jeśli chodzi o treści wideo. Usługa jest bezpłatna, ale wymaga zalogowania na swoje konto, aby uzyskać dostęp.

